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Телеведущей Азе Лихитченко сделали «Идеальный ремонт» в ее «мистической» квартире

Известной советской телеведущей Азе Лихитченко сделали «Идеальный ремонт» в ее «мистической» московской квартире. Она рассказала некоторые подробности из свой жизни.
Телеведущей Азе Лихитченко сделали «Идеальный ремонт» в ее «мистической» квартире

Аза Лихитченко стала очередной участницей телешоу «Идеальная квартира». Телеведущая отметила, что желает видеть свою гостиную в синем цвете. В ходе разговора с представителями программы она успела рассказать о своей «мистической квартире». По словам советского диктора, ее жилплощадь знает много историй, о которых лучше не вспоминать.

Поэтому Аза Лихитченко предпочла рассказать шоу «Идеальная квартира» о некоторых этапах своей жизни. В детстве будущая телеведущая очень хотела стать актрисой, она даже успела поступить в школу-студию МХАТ, это случилось в 1959 году. Еще будучи студенткой, она выиграла конкурс и получила возможность стать диктором, но предпочла играть на сцене Севастопольского русского драматического театра. Несмотря на это, уже в 1960 она покинула этот город и переехала в Москву, где стала сотрудником Гостелерадио СССР. С тех пор Аза Лихиченко регулярно появлялась на экрана и радиоволнах всей страны.

В 1968 она стала одной из ведущих программы «Время» и проработала на ней до 1993 года. Советский диктор отмечает, ее можно считать учительницей Екатерины Андреевой. Сейчас пожилая телеведущая живет в Москве и является пенсионеркой.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:02

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