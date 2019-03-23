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Во Франции ученые изучают причины неожиданных смертей молодых спортсменов

Ученые во Франции занялись изучением неожиданных смертей молодых спортсменов. За год в стране умирает до 1000 атлетов, и причины этому часто остаются неизвестными.
Во Франции ученые изучают причины неожиданных смертей молодых спортсменов

В Франции уходят в мир иной как любители, так и профессионалы. Почти в половине случаев медикам не удается выяснить причины их кончины. Отныне специалисты станут вносить смерти молодых спортсменов в отдельный список, туда будут добавлять итоги вскрытия и генетической посмертной экспертизы. Последний должен быть обязательным, так как это важно в связи с наличием данных того, что в отдельных эпизодах причинами неожиданных смертей являлись болезни, переданные атлетам по наследству. В поддержку таких начинаний высказались в местной Ассоциации судебной медицины и ряд федераций Пятой республики.

Не так давно футболист клуба из Габона умер во время игры. Он бежал по полю, упал и не сумел встать на ноги. Игрока забрала скорая помощь, но он скончался до приезда в клинику.



 
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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 17:55

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