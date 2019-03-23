Ученые рассказали, как оценить риск болезней сердца в домашних условиях и предотвратить их





Как отметил доктор Антонио Маллой, в повышенную группу риска развития болезней сердца входят те пациенты, которые страдают от диабета, скачков кровяного давления и повышенной нормы холестерина. Кроме этого, сказывается генетический фактор, а также такая вредная привычка как курение. Поэтому важно контролировать эти моменты, чтобы в домашних условиях предотвратить риск возникновения сердечно-сосудистых болезней. Например, измерить артериальное давление можно с помощью тонометра, а уровень сахара в крови – глюкометра.Человек может самостоятельно оценить вероятность того, что у него возникли проблемы с сердцем, проанализировав свою двигательную активность. Здоровые люди способны проявлять до 150 минут умеренной подвижности за неделю. Это можно проконтролировать с помощью специальных программ на гаджетах.Следует обратить внимание на питание, так как люди, которые злоупотребляют вредными жирами, солью и сахаром, находятся в повышенной зоне риска. Кроме этого, нужно следить за тем, чтобы не было состояния хронического стресса. Из-за этого может возникнуть воспалительный процесс в организме, что также негативно сказывается на работе сердца.