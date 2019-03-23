На Троекуровском кладбище рассказали о мистическом знаке после похорон Юлии Началовой





С певицей попрощались 21 марта. Траурную церемонию посетили многие отечественные знаменитости, включая Катю Лель, Филиппа Киркорова, Ларису Долину и многих других. По завершению погребения на могилу пришла так называемая «хозяйка кладбища»: черно-белая кошка. По словам рабочих Троекуровского кладбища, обитающий там зверек так поступает очень редко, и это событие можно считать мистическим знаком. Свидетели уверены, что у умершей была чистая душа, иначе кошка не посетила бы свежую могилу.Юлия Началова долгое время болела подагрой. В больницу она попала поле того, как ее конечности стали распухать из-за раны. Врачи сделали операцию, ампутировав потерпевшей ногу, но спасти ей жизнь им не удалось. Умерла певица 16 марта.