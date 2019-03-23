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На Троекуровском кладбище рассказали о мистическом знаке после похорон Юлии Началовой

На Троекуровском кладбище его работникам померещился мистически знак после похорон Юлии Началовой. Об этом пишут столичные СМИ со ссылкой на очевидцев.
На Троекуровском кладбище рассказали о мистическом знаке после похорон Юлии Началовой

С певицей попрощались 21 марта. Траурную церемонию посетили многие отечественные знаменитости, включая Катю Лель, Филиппа Киркорова, Ларису Долину и многих других. По завершению погребения на могилу пришла так называемая «хозяйка кладбища»: черно-белая кошка. По словам рабочих Троекуровского кладбища, обитающий там зверек так поступает очень редко, и это событие можно считать мистическим знаком. Свидетели уверены, что у умершей была чистая душа, иначе кошка не посетила бы свежую могилу.

Юлия Началова долгое время болела подагрой. В больницу она попала поле того, как ее конечности стали распухать из-за раны. Врачи сделали операцию, ампутировав потерпевшей ногу, но спасти ей жизнь им не удалось. Умерла певица 16 марта.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 16:22

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