Новый iPhone получит 18-ваттную зарядку и кабель с разъемами USB-C и Lightning





Об этом сообщил авторитетный японский портал MacOtacara. Он уже не один раз публиковал достоверную информацию задолго до ее официального анонса. Недавно представители портала рассказали о зарядных устройствах нового iPhone. По их словам, сама зарядка нового «яблочного» смартфона будет 18-ваттной, что значительно мощнее прошлой версии, имеющей всего 5 ватт.Отдельно MacOtacara отметили то, что у нового телефона от Apple не будет разъема USB-C, хотя такое решение и обсуждалось в компании. Несмотря на это, зарядное устройство получит и Lightning и упомянутый выше порт. Также новый iPhone будет поддерживать функцию обратной зарядки, нацеленную на AirPods и Apple Watch. Беспроводные наушники получат специальный футляр, способный ускорять процесс пополнения запаса батареи. Представители китайского портала отмечают, новая 18-ваттная зарядка позволит заряжать смартфон до 79% всего за один час.Напомним, недавно сайт MacOtacara публиковал собственные рендеры нового iPhone. На них «яблочный» смартфон имеет тройную камеру, расположенную интересным образом.