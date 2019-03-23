Новый iPhone получит 18-ваттную зарядку и кабель с разъемами USB-C и Lightning
В Сети появилась информация относительно будущих «яблочных смартфонов». Новый iPhone получит 18-ваттное зарядное устройство, кабель с разъемами USB-C и Lightning, а также возможность беспроводной обратной зарядки.
Об этом сообщил авторитетный японский портал MacOtacara. Он уже не один раз публиковал достоверную информацию задолго до ее официального анонса. Недавно представители портала рассказали о зарядных устройствах нового iPhone. По их словам, сама зарядка нового «яблочного» смартфона будет 18-ваттной, что значительно мощнее прошлой версии, имеющей всего 5 ватт.
Отдельно MacOtacara отметили то, что у нового телефона от Apple не будет разъема USB-C, хотя такое решение и обсуждалось в компании. Несмотря на это, зарядное устройство получит и Lightning и упомянутый выше порт. Также новый iPhone будет поддерживать функцию обратной зарядки, нацеленную на AirPods и Apple Watch. Беспроводные наушники получат специальный футляр, способный ускорять процесс пополнения запаса батареи. Представители китайского портала отмечают, новая 18-ваттная зарядка позволит заряжать смартфон до 79% всего за один час.
Напомним, недавно сайт MacOtacara публиковал собственные рендеры нового iPhone. На них «яблочный» смартфон имеет тройную камеру, расположенную интересным образом.
Об этом сообщил авторитетный японский портал MacOtacara. Он уже не один раз публиковал достоверную информацию задолго до ее официального анонса. Недавно представители портала рассказали о зарядных устройствах нового iPhone. По их словам, сама зарядка нового «яблочного» смартфона будет 18-ваттной, что значительно мощнее прошлой версии, имеющей всего 5 ватт.
Отдельно MacOtacara отметили то, что у нового телефона от Apple не будет разъема USB-C, хотя такое решение и обсуждалось в компании. Несмотря на это, зарядное устройство получит и Lightning и упомянутый выше порт. Также новый iPhone будет поддерживать функцию обратной зарядки, нацеленную на AirPods и Apple Watch. Беспроводные наушники получат специальный футляр, способный ускорять процесс пополнения запаса батареи. Представители китайского портала отмечают, новая 18-ваттная зарядка позволит заряжать смартфон до 79% всего за один час.
Напомним, недавно сайт MacOtacara публиковал собственные рендеры нового iPhone. На них «яблочный» смартфон имеет тройную камеру, расположенную интересным образом.
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:47