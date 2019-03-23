АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Земля и Луна могли быть одним объектом под названием Синестия
EUR 72.59 USD 63.77
Курс валют на 23.03.2019

Новый iPhone получит 18-ваттную зарядку и кабель с разъемами USB-C и Lightning

В Сети появилась информация относительно будущих «яблочных смартфонов». Новый iPhone получит 18-ваттное зарядное устройство, кабель с разъемами USB-C и Lightning, а также возможность беспроводной обратной зарядки.
Новый iPhone получит 18-ваттную зарядку и кабель с разъемами USB-C и Lightning

Об этом сообщил авторитетный японский портал MacOtacara. Он уже не один раз публиковал достоверную информацию задолго до ее официального анонса. Недавно представители портала рассказали о зарядных устройствах нового iPhone. По их словам, сама зарядка нового «яблочного» смартфона будет 18-ваттной, что значительно мощнее прошлой версии, имеющей всего 5 ватт.

Отдельно MacOtacara отметили то, что у нового телефона от Apple не будет разъема USB-C, хотя такое решение и обсуждалось в компании. Несмотря на это, зарядное устройство получит и Lightning и упомянутый выше порт. Также новый iPhone будет поддерживать функцию обратной зарядки, нацеленную на AirPods и Apple Watch. Беспроводные наушники получат специальный футляр, способный ускорять процесс пополнения запаса батареи. Представители китайского портала отмечают, новая 18-ваттная зарядка позволит заряжать смартфон до 79% всего за один час.
Новый iPhone получит 18-ваттную зарядку и кабель с разъемами USB-C и Lightning

Напомним, недавно сайт MacOtacara публиковал собственные рендеры нового iPhone. На них «яблочный» смартфон имеет тройную камеру, расположенную интересным образом.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:47

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Родители Юлии Началовой дали интервью
Барбара Стрейзанд оправдала педофилию
Для ровера ExoMars создали посадочный
Назван ТОП-3 надежных автомобилей с
Крестной мамой сына Алены Савкиной и
В Нижегородской области голую девушку
Телеведущей Азе Лихитченко сделали
Во Франции ученые изучают причины
Новый iPhone получит 18-ваттную зарядку
«Появилась еще одна женщина»: Иван
Ученые рассказали, как оценить риск
В Сети идея присвоения посмертного
NASA показало снимок Земли в день
Xiaomi выпустит новый легкий ноутбук Mi
В США прошел первый полет скоростного
Артур Смольянинов рассказал, как врачи
Ольга Бузова устроила распродажу во
В Канаде описали крупнейшего в мире
В Ираке женщина родила ребенка без носа
Эксперты: В Китае пользователи iPhone
Сын Алены Савкиной перенес операцию на
Андрей Разин: Юлия Началова была
Ольга Бузова показала на концерте в
В Сети опубликовали первые рендеры
Саша Черно насмешила публику нелепым
Archos представила 22-дюймовый
Фанаты Ольги Бузовой заметили у неё
Ксения Собчак заглаживает вину перед
На Троекуровском кладбище рассказали о
Игорь Николаев показал на фото
Просмотреть все новости