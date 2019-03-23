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Xiaomi выпустит новый легкий ноутбук Mi Notebook Air

Китайский производитель Xiaomi выпустит новый легкий и тонкий ноутбук, который получил название Mi Notebook Air. Компания показала тизер-изображение девайса ново поколения, особенность которого станет маленький вес.
Xiaomi выпустит новый легкий ноутбук Mi Notebook Air

Лэптоп Mi Notebook Air будет весить всего 1,07 килограмма. Если сравнить с ноутбуком Apple MacBook Air, то его показатель - 1,25 килограмма. Производитель сообщил, что новинка будет работать на процессоре Intel. Пока нет сведений по поводу размера дисплея ноутбука компании Xiaomi, но эксперты полагают, что лэптоп оснастят диагональю в 13,3 или 11,6 дюймов.

Относительно дизайна Mi Notebook Air, есть предположения, что основные моменты будут позаимствованы у ноутбуков предыдущего поколения. Возможно, легкий девайс возьмет что-то и от Apple MacBook Air. Официальная презентация новинки компании Xiaomi состоится уже во вторник, 26 марта.



 
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Технологии
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 17:15

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