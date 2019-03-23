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Ольга Бузова показала на концерте в Твери свои округлившиеся формы

Новоявленная российская исполнительница Ольга Бузова продемонстрировала на последнем выступлении свои округлившиеся формы.
Ольга Бузова показала на концерте в Твери свои округлившиеся формы

По мнению многочисленных интернет-пользователей, Ольге нужно срочно садиться на диету.

Наш портал уже писал о том, что Бузова в последнее время начала отдавать свое предпочтение сладкому и колбасе, от которых долгое время ей приходилось отказываться из-за строжайшей диеты. Впрочем, поклонники творчества поющей телеведущей не ожидали, что Ольга настолько быстро вернет свои прежние формы.

Считанные часы назад Бузова опубликовала у себя на страничке в Instagram новый видеоролик, который был сделан во время ее концерта в городе Тверь. В кадре Ольга появляется со спины, что позволяет хорошо рассмотреть ее фигуру.

На видео видно, что Ольгу ничуть не смущают ее округлившиеся формы, ведь она в очередной раз выбрала для сцены весьма открытый наряд. Только вот фолловерам такое решение показалось довольно необдуманным. По словам читателей, Бузова «спалилась».

«Вот и спалилась наша Бузова! А то «сижу на диете, сижу на диете»..Какая диета? Ты свое мягкое место видела со стороны? А фотки явно с помощью фотошопа редактируешь, чтобы худышкой хоть на них казаться..», - написала одна из подписчиц Бузовой под ее выдеороликом.

К слову, преданные поклонники Ольга, наоборот, вступились за свою любимицу и отметили, что певице очень идут округлившиеся формы.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:43

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