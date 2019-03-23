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Эксперты: В Китае пользователи iPhone переходят на Android-смартфоны

Эксперты пришли к выводам, что китайские пользователи iPhone в последнее время переходят на Android-смартфоны. Причина кроется в том, что гаджеты от компании Apple отличатся дороговизной, а местные производители предлагают более функциональные устройства.
Эксперты: В Китае пользователи iPhone переходят на Android-смартфоны

По словам ресейлеров, после выхода iPhone X, стоимость которого составляла больше тысячи долларов, стало ясно, что пользователи не готовы отдавать такие суммы за смартфон. В свое время, большим спросом пользуются китайские гаджеты, которые можно приобрести от 500 до 800 долларов. Поэтому многие пользователи отдают теперь предпочтение устройствам, которые работают на ОС Android.

Помимо цены, iPhone проигрывает и качеством камеры. Например, флагманы Huawei могут похвастаться улучшенными характеристиками устройства. Также Android имеет больше функций, чем операционная система iOS.

Руководство компании Apple понимает, что ситуация играет не на их пользу. Поэтому было принято решение снизить стоимость гаджетов последнего поколения на китайском рынке. Кроме этого, в Китае постоянно проводятся различные промокампании, чтобы повысить продажи iPhone.



 
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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 16:52

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