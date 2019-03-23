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В Сети опубликовали первые рендеры пикапа Hyundai Santa Cruz

Пикап Hyundai Santa Cruz будет отличаться от представленного четыре года назад концепт-кара, заявили представители корейского производителя. Независимые дизайнеры воспользовались этой информацией и представили рендеры модели.
В Сети опубликовали первые рендеры пикапа Hyundai Santa Cruz

В Сети появились рендеры, изображающие новинку от Hyundai. Концептуальная модификация Hyundai Santa Cruz была представлена в 2015 году, но с тех пор автомобиль так и не попал на конвейер. Эксперты полагают, что долгожданная модель все же выйдет на рынок. Это должно случиться не ранее 2020-го.

Опубликованные изображения пикапа позволяют предположить, что автомобиль может сохранить расширенный стиль кабины, напоминающий новый Palisade. Авто получит атлетичные выштамповки по периметру кузова, «хищную» головную оптику, новые бампера и узнаваемую шестиугольную решетку радиатора. По мнению специалистов, платформой новинки может стать «тележка» от Hyundai Tucson. Пикап укомплектуют бензиновым агрегатом, хотя под капотом концепта был дизельный двигатель.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 16:37

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