«Появилась еще одна женщина»: Иван Ургант рассказал о пополнении в семье

Такое неожиданное заявление шоумен сопроводил снимком дочери Валерии, лежащей прямо в своем манеже. Ребенок радостно позирует перед камерой, а небольшая собака, находящаяся рядом, не может понять, что происходит. Иван Ургант отмечает, что он и его жена тщательно хранили эту тайну столько, сколько это было возможно, но наконец-то решили рассказать об этом общественности. Шоумен не хочет, чтобы такие подробности рассказывал кто угодно, но не он сам.Эту радостную новость телеведущий подал в свойственной себе необычной и смешной манере. Он таким образом описал свою дочь: «В нашем доме появилась еще одна женщина». По его словам, в семье Ургантов существует традиция, неукоснительно выполняемая всеми поколениями. Она гласит, что любая женщина не имеет права брить свою бороду. Поэтому шоумен заранее извинился перед своими поклонниками за будущие неудобства и попросил их терпимо относится к чужим традициям.Подписчики Ивана Урганта очень обрадовались этой новости. Они пожелали Валерии удачи и крепкого здоровья. Самого телеведущего поклонники поздравили с тем, что у него появилась «еще одна женщина». Многие заметили, даже в такой ситуации он смог рассмешить людей и поднять им настроение.