Саша Черно насмешила публику нелепым нарядом в стиле 2015 года





Сегодня Саша Черно решила показать подписчикам своего микроблога в Instagram любимые розовые тапочки с бантиками и рваные джинсы, которые надела на колготки в крупную сетку. Такой наряд девушки снова насмешил публику, а в комментариях пользователи напомнили супруге Иосифа Оганесяна, что она обладает немного не той фигурой, на которую можно надевать такие вот вещи.Кроме того, высмеяли хейтеры и стиль из 2015 года, ведь, по их мнению, именно 3-4 года назад подобные вещи были популярны. Вкус Саши Черно не оценили даже её поклонники, отметив, что девушке необходимо научиться подбирать фасон одежды, исходя из своей фигуры, а не примерять всё, что захочется.