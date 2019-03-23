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Саша Черно насмешила публику нелепым нарядом в стиле 2015 года

Участница телестройки «Дом-2» Саша Черно в очередной раз насмешила публику в Instagram своим нелепым внешним видом в стиле 2015 года. Именно так назвали хейтеры розовые тапочки с бантиками и рваные джинсы на колготки в сеточку.
Саша Черно насмешила публику нелепым нарядом в стиле 2015 года

Сегодня Саша Черно решила показать подписчикам своего микроблога в Instagram любимые розовые тапочки с бантиками и рваные джинсы, которые надела на колготки в крупную сетку. Такой наряд девушки снова насмешил публику, а в комментариях пользователи напомнили супруге Иосифа Оганесяна, что она обладает немного не той фигурой, на которую можно надевать такие вот вещи.
Саша Черно насмешила публику нелепым нарядом в стиле 2015 года

Кроме того, высмеяли хейтеры и стиль из 2015 года, ведь, по их мнению, именно 3-4 года назад подобные вещи были популярны. Вкус Саши Черно не оценили даже её поклонники, отметив, что девушке необходимо научиться подбирать фасон одежды, исходя из своей фигуры, а не примерять всё, что захочется.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 16:32

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