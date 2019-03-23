Archos представила 22-дюймовый Android-планшет для настольных игр
Компания Archos показала игровой планшет с дисплеем диагональю 21,5 дюймов. Модель Play Tab позиционируется в качестве продукта для развлечения членов семьи либо компании друзей.
Устройство предлагается использовать для активации настольных игр, подобных Uno, Pandemic, Monopoly, Scrabble и других. Учитывая, что Archos Play Tab ведёт работу под управлением Android Pie, поиск игр не станет проблемой. Девайс также может применяться для просмотра фильмов. Известно, что крупный планшет получит 8-ядерный процессор, однако марка производителя пока не раскрывается. Дисплей Archos Play Tab по своей разрешающей способности соответствует видеостандарту Full HD. Объём ОЗУ новинки составит 3 ГБ, а ПЗУ - 32 ГБ. Девайс получит аккумулятор ёмкостью на 5 тысяч мА•ч.
Представители компании-производителя подчеркивают, что подобного будет достаточно для довольно долгой игры. Отдельно отмечается, что дисплей использует защитное стекло толщиной 6 мм. Цена устройства составляет 250 евро, что эквивалентно около 18,2 тысячи рублей по текущему курсу. На прилавках магазинов Play Tab станет доступен осенью 2019 года.
Устройство предлагается использовать для активации настольных игр, подобных Uno, Pandemic, Monopoly, Scrabble и других. Учитывая, что Archos Play Tab ведёт работу под управлением Android Pie, поиск игр не станет проблемой. Девайс также может применяться для просмотра фильмов. Известно, что крупный планшет получит 8-ядерный процессор, однако марка производителя пока не раскрывается. Дисплей Archos Play Tab по своей разрешающей способности соответствует видеостандарту Full HD. Объём ОЗУ новинки составит 3 ГБ, а ПЗУ - 32 ГБ. Девайс получит аккумулятор ёмкостью на 5 тысяч мА•ч.
Представители компании-производителя подчеркивают, что подобного будет достаточно для довольно долгой игры. Отдельно отмечается, что дисплей использует защитное стекло толщиной 6 мм. Цена устройства составляет 250 евро, что эквивалентно около 18,2 тысячи рублей по текущему курсу. На прилавках магазинов Play Tab станет доступен осенью 2019 года.
Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 16:30