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Archos представила 22-дюймовый Android-планшет для настольных игр

Компания Archos показала игровой планшет с дисплеем диагональю 21,5 дюймов. Модель Play Tab позиционируется в качестве продукта для развлечения членов семьи либо компании друзей.
Archos представила 22-дюймовый Android-планшет для настольных игр

Устройство предлагается использовать для активации настольных игр, подобных Uno, Pandemic, Monopoly, Scrabble и других. Учитывая, что Archos Play Tab ведёт работу под управлением Android Pie, поиск игр не станет проблемой. Девайс также может применяться для просмотра фильмов. Известно, что крупный планшет получит 8-ядерный процессор, однако марка производителя пока не раскрывается. Дисплей Archos Play Tab по своей разрешающей способности соответствует видеостандарту Full HD. Объём ОЗУ новинки составит 3 ГБ, а ПЗУ - 32 ГБ. Девайс получит аккумулятор ёмкостью на 5 тысяч мА•ч.

Представители компании-производителя подчеркивают, что подобного будет достаточно для довольно долгой игры. Отдельно отмечается, что дисплей использует защитное стекло толщиной 6 мм. Цена устройства составляет 250 евро, что эквивалентно около 18,2 тысячи рублей по текущему курсу. На прилавках магазинов Play Tab станет доступен осенью 2019 года.



 
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Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 16:30

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