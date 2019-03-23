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Сын Алены Савкиной перенес операцию на глазах

Единственному наследнику Алены Савкиной (Рапунцель-младшей) не так давно сделали операцию на глазах.
Сын Алены Савкиной перенес операцию на глазах

По словам молодой мамочки, бывший возлюбленный, а соответственно и отец ее малыша Илья Яббаров даже не позвонил, чтобы узнать состояние сына.

Несколько часов назад в Сети появилось очередное интервью с Аленой Рапунцель-младшей, в котором она сообщила, что у ее наследника с самого рождения были проблемы с носослезным каналом, решить которые можно было только с помощью операции.

Впрочем, Савкина не ожидала, что Яббаров, узнав о том, что его сын находится в клинике, даже не позвонит ей. Алена утверждает, что Илья уже давно перестал спрашивать, как у нее и маленького Богдана дела, поэтому ей пришлось смириться с мыслью, что финансовой поддержки от мужчины ей не следует даже ждать.
Сын Алены Савкиной перенес операцию на глазах

Рапунцель-младшая по-прежнему считает, что сделала правильно, когда не дала своему наследнику ни фамилии, ни отчества биологического отца, ведь уверена, что Яббаров рано или поздно «наплевал» бы на мальчика, как это делает уже сейчас.

Также Алена указала на то, что Илья только для телезрителей и руководства реалити-шоу «Дом-2» делает вид, что является хорошим отцом, но стоит ей сказать что-то, то, что обижает Яббарова, он тут же отказывается от сына.
Сын Алены Савкиной перенес операцию на глазах

К слову, на данный момент Рапунцель-младшая очень растеряна и даже задумывается о том, чтобы покинуть скандальную телестройку навсегда, а если быть точнее, попросту не возвращаться из декретного отпуска в Периметр, пишет StarHit.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:47

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