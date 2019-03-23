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В рамках эксперимента NASA добровольцы проведут в кровати 2 месяца

В рамках эксперимента, который организовывает космическое агентство NASA, добровольцы проведут неподвижно в кровати 2 месяца. Американские ученые осознают, что это исследование будет очень тяжелым, но такие меры необходимы, чтобы понять, как при нулевой гравитации в ходе марсианской миссии поведут себя мышцы астронавтов.
В рамках эксперимента NASA добровольцы проведут в кровати 2 месяца

NASA привлечет к эксперименту 24 добровольцев, которые будут неподвижно лежать в постелях. Исследование проведут в немецком медцентре Envihab, расположенном в Кельне. Головы испытуемых специально опустят на 6 градусов ниже, чем обычно, а одно плечо должно будет постоянно прикасаться к матрасу. Ученые хотят создать условия, максимально приближенные к космическим.

Опасность эксперимента заключается в том, что в такой ситуации, которая похожа на условия нулевой гравитации, мышцы человека способны атрофироваться, а кровь может перестать правильно циркулировать. Поэтому за добровольцами все время будут наблюдать врачи, которые будут оценивать их состояние здоровья на каждом этапе исследования.

Эксперимент NASA стартует уже через два дня, 25 марта. Испытуемых ученые разделят на две группы. Одна из них будет находиться в обычных условиях, описанных выше, а другую поместят в специальную центрифугу, чтобы создать искусственную гравитацию. По окончании эксперимента добровольцев ждет длительный восстановительный период, который продлится около месяца.



 
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Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 16:15

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