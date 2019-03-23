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Фанаты Ольги Бузовой заметили у неё проявления подагры на новом снимке

Фанаты заметили у Ольги Бузовой на новом снимке в Instagram проявления подагры. Встревоженные поклонники рекомендуют певице немедленно обратиться к врачу, а вот хейтеры считают, что те явно преувеличивают, либо им просто показалось.
Фанаты Ольги Бузовой заметили у неё проявления подагры на новом снимке

На днях Ольга Бузова разместила в Instagram новый снимок, на котором позирует с одной вытянутой в сторону рукой. Певица и подумать не могла, что новый её жест спровоцирует ряд слухов, в том числе о якобы развивающейся у неё подагре. Дело в том, что фотографии фанаты рассмотрели что-то похожее на узлы или шишки на запястье ведущей «Дома-2».
Фанаты Ольги Бузовой заметили у неё проявления подагры на новом снимке

В комментариях несколько человек написали о том, что это очень похоже на болезнь, которой также страдала покойная Юлия Началова. Отец умершей певицы когда-то рассказал СМИ, что подагрический артрит развился у неё на фоне резкого и сильного похудения, поэтому фанаты Бузовой очень переживают и за свою любимицу, которая в погоне за стройной фигурой мало беспокоится о здоровье.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 16:27

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