Фанаты Ольги Бузовой заметили у неё проявления подагры на новом снимке





На днях Ольга Бузова разместила в Instagram новый снимок, на котором позирует с одной вытянутой в сторону рукой. Певица и подумать не могла, что новый её жест спровоцирует ряд слухов, в том числе о якобы развивающейся у неё подагре. Дело в том, что фотографии фанаты рассмотрели что-то похожее на узлы или шишки на запястье ведущей «Дома-2».В комментариях несколько человек написали о том, что это очень похоже на болезнь, которой также страдала покойная Юлия Началова. Отец умершей певицы когда-то рассказал СМИ, что подагрический артрит развился у неё на фоне резкого и сильного похудения, поэтому фанаты Бузовой очень переживают и за свою любимицу, которая в погоне за стройной фигурой мало беспокоится о здоровье.