Ксения Собчак заглаживает вину перед супругом постами в Instagram о высокой морали





Ксения Собчак с Максимом Виторганом не так давно официально заявили о своём расставании, но с тех пор ведущая уже несколько раз удивляла публику непривычными для неё публикациями в Instagram о высокой морали. Подписчики уже решили, что таким образом она решила загладить свою вину перед супругом, от которого ушла к другому мужчине.В качестве подтверждения своих догадок фолловеры приводят примеры того, как хорошо отзывается Собчак и Виторгане даже сейчас, когда решение о разводе принято окончательно. Публика считает, что звезда «Дома-2» чувствует свою вину перед супругом, но с чувствами поделать ничего не смогла.