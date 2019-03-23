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Ксения Собчак заглаживает вину перед супругом постами в Instagram о высокой морали

Известная ведущая и журналист Ксения Собчак заглаживает вину перед супругом Максимом Виторганом постами в Instagram о высокой морали. Такой вывод сделали поклонники звезды, регулярно следящие за обновлениями её микроблога.
Ксения Собчак заглаживает вину перед супругом постами в Instagram о высокой морали

Ксения Собчак с Максимом Виторганом не так давно официально заявили о своём расставании, но с тех пор ведущая уже несколько раз удивляла публику непривычными для неё публикациями в Instagram о высокой морали. Подписчики уже решили, что таким образом она решила загладить свою вину перед супругом, от которого ушла к другому мужчине.
Ксения Собчак заглаживает вину перед супругом постами в Instagram о высокой морали

В качестве подтверждения своих догадок фолловеры приводят примеры того, как хорошо отзывается Собчак и Виторгане даже сейчас, когда решение о разводе принято окончательно. Публика считает, что звезда «Дома-2» чувствует свою вину перед супругом, но с чувствами поделать ничего не смогла.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 16:25

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