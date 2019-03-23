Андрей Разин: Юлия Началова была фанаткой «Ласкового мая»





По словам Андрея Разина, приняв участие в шоу «Один в один», где певица предстала в образе Шатунова, Началова осуществила свою мечту, ведь она давно восхищалась исполнением музыканта. Продюсер сообщил, артистке удалось повторить даже те нотки, которые Шатунов любил припевать в конце каждого слова, за что получал замечания от наставника.Продюсер по достоинству оценил способности исполнительницы и шутил после номера звезды, что у нее были бы все шансы попасть в популярный коллектив. Юлия Началова появилась в амплуа бывшего солиста «Ласкового мая» в выпуске, вышедшем в эфир в 2014 году.