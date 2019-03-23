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Андрей Разин: Юлия Началова была фанаткой «Ласкового мая»

Популярный продюсер, предприниматель и депутат Андрей Разин назвал покойную Юлию Началову фанаткой творчества группы «Ласковый май» и Юрия Шатунова. В музыкальной программе «Один в один» певице удалось мастерски перевоплотиться в известного артиста.
Андрей Разин: Юлия Началова была фанаткой «Ласкового мая»

По словам Андрея Разина, приняв участие в шоу «Один в один», где певица предстала в образе Шатунова, Началова осуществила свою мечту, ведь она давно восхищалась исполнением музыканта. Продюсер сообщил, артистке удалось повторить даже те нотки, которые Шатунов любил припевать в конце каждого слова, за что получал замечания от наставника.
Андрей Разин: Юлия Началова была фанаткой «Ласкового мая»

Продюсер по достоинству оценил способности исполнительницы и шутил после номера звезды, что у нее были бы все шансы попасть в популярный коллектив. Юлия Началова появилась в амплуа бывшего солиста «Ласкового мая» в выпуске, вышедшем в эфир в 2014 году.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 16:45

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