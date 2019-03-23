Ученые: Приём в пищу перца чили продлевает жизнь
Ученые сообщили, что приём в пищу перца чили может положительно повлиять на продолжительность жизни. По данным изыскания группы специалистов из США, поклонники этого продукта умирают в возрасте на 12-14% большем в сравнении с людьми, которые отказываются от острой пищи.
Ученые уверены, что наличие в рационе перца чили понижает риски смерти от онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний, а также болезней органов дыхания. Сведения, которые указывают на корреляцию объёмов потребления перца чили и длины жизни, собрали сотрудники Школы здравоохранения при Гарвардском университете. Им помогали коллеги из Женского госпиталя Бригама. Суммарно был проведён анализ сведений о состоянии здоровья и рационе более 487 тысяч человек, возраст которых составлял 30 - 79 лет. Данные собирались учёными в течение 7 лет. За это время зафиксировали свыше 20 тысяч случаев смерти участников группы исследуемых лиц.
«В числе людей, которые часто употребляют содержащие перец блюда, насчитывается на 14% большее число долгожителей. Любители острой пищи куда реже умирали из-за проблем с сердцем, лёгкими или онкологии», - сообщили авторы нового проекта.
Ученые уверены, что наличие в рационе перца чили понижает риски смерти от онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний, а также болезней органов дыхания. Сведения, которые указывают на корреляцию объёмов потребления перца чили и длины жизни, собрали сотрудники Школы здравоохранения при Гарвардском университете. Им помогали коллеги из Женского госпиталя Бригама. Суммарно был проведён анализ сведений о состоянии здоровья и рационе более 487 тысяч человек, возраст которых составлял 30 - 79 лет. Данные собирались учёными в течение 7 лет. За это время зафиксировали свыше 20 тысяч случаев смерти участников группы исследуемых лиц.
«В числе людей, которые часто употребляют содержащие перец блюда, насчитывается на 14% большее число долгожителей. Любители острой пищи куда реже умирали из-за проблем с сердцем, лёгкими или онкологии», - сообщили авторы нового проекта.
Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 15:33