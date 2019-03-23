Ученые: Приём в пищу перца чили продлевает жизнь





Ученые уверены, что наличие в рационе перца чили понижает риски смерти от онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний, а также болезней органов дыхания. Сведения, которые указывают на корреляцию объёмов потребления перца чили и длины жизни, собрали сотрудники Школы здравоохранения при Гарвардском университете. Им помогали коллеги из Женского госпиталя Бригама. Суммарно был проведён анализ сведений о состоянии здоровья и рационе более 487 тысяч человек, возраст которых составлял 30 - 79 лет. Данные собирались учёными в течение 7 лет. За это время зафиксировали свыше 20 тысяч случаев смерти участников группы исследуемых лиц., - сообщили авторы нового проекта.