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Игорь Николаев показал на фото приехавшую в гости мать Светлану Митрофановну

Игорь Николаев продемонстрировал снимок, на котором изображены его дочь Вероника и мать Светлана Митрофановна. По мнению фанатов, внучка и бабушка очень похожи между собой.
Игорь Николаев показал на фото приехавшую в гости мать Светлану Митрофановну

Юная наследница композитора обрадовалась приезду близкой родственницы, что отметил в Instagram музыкант. Изучая фотографию, его почитатели нашли одинаковые черты у Вероники и матери Николаева. Они считают девочку точной копией бабушки, заметив при том, что у них и смех одинаковый.
Игорь Николаев показал на фото приехавшую в гости мать Светлану Митрофановну

Дочь артиста очень привязана к Светлане Митрофановне. Как-то Николаев показал в своем микроблоге, как дочь хватилась перед любимой бабушкой собственными игрушками.

У композитора также имеется и старшая дочь Юлия, рожденная в браке от первой жены Елены Кудряшовой. Она хорошо относится как к сестре, так и нынешней жене отца, которая младше ее на четыре года.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 16:22

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