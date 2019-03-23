Игорь Николаев показал на фото приехавшую в гости мать Светлану Митрофановну

Юная наследница композитора обрадовалась приезду близкой родственницы, что отметил в Instagram музыкант. Изучая фотографию, его почитатели нашли одинаковые черты у Вероники и матери Николаева. Они считают девочку точной копией бабушки, заметив при том, что у них и смех одинаковый.Дочь артиста очень привязана к Светлане Митрофановне. Как-то Николаев показал в своем микроблоге, как дочь хватилась перед любимой бабушкой собственными игрушками.У композитора также имеется и старшая дочь Юлия, рожденная в браке от первой жены Елены Кудряшовой. Она хорошо относится как к сестре, так и нынешней жене отца, которая младше ее на четыре года.