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Dorcen вывел на рынок свой новый бюджетный кроссовер G60

Молодой китайский бренд Dorcen вывел на местный рынок свой второй автомобиль. Им оказался новый бюджетный кроссовер G60, взявший за основу Zotye Domy X5.
Dorcen вывел на рынок свой новый бюджетный кроссовер G60

Компания Dorcen появилась на китайском рынке только в 2018 году и уже успела выпустить на нем два кроссовера. Первый из них назывался G70S и вышел в момент анонса бренда, а второй начали продавать уже сейчас. Новый бюджетный кроссовер Dorcen G60 можно назвать перелицованным Zotye Domy X5, отмечают эксперты.

Автопроизводитель с уважением отнесся к этой основе, но не забыл привнести в нее свое видение дизайна и интерьера. Автомобиль имеет заметную радиаторную решетку, L-образные ходовые огни и запоминающийся дизайн задней части кузова. Под капотом бюджетной новинки покупателю предложат два вариант: 1,6-литровый атмосферный двигатель на 116 «лошадок» либо 1,5-литровый турбированный силовой агрегат, генерирующий 150 лошадиных сил. Они будут работать вместе с 5-ступенчатой «механикой».
Dorcen вывел на рынок свой новый бюджетный кроссовер G60

Уже сейчас китайские покупатели могут приобрести бюджетный кроссовер Dorcen G60 у местных дилеров. Его цена составляет от 571 до 666 тысяч рублей по текущему курсу валют. Эксперты отмечают, не стоит ждать эту модель на других мировых рынках, так как молодой бренд вряд ли готов к выходу на них. Единственное, что может изменить эту ситуацию, – неожиданный большой успех этой модели на рынке Поднебесной.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:53

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