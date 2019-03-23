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В Сети появился ролик испытаний редкого самолета Ту-134УБЛ

Тестирование самолета ВМФ РФ попало на видео. Как сообщает «Слово и Дело», речь идет о Ту-134УБЛ, проводившем облет после модернизации в цеху минской фабрики.
В Сети появился ролик испытаний редкого самолета Ту-134УБЛ

В ролике можно увидеть. как машина совершает ряд пробежек по взлетно-посадочной полосе. Так летчики провели работу закрылок, реверса и тормозов. Далее Ту-134УБЛ поднялся в воздух, где летал около трех часов. На его борту находится надпись «Черноморский флот», что говорит о принадлежности самолета к военно-морскому флоту на Кубани.

Вышеупомянутая воздушная машина была впервые сконструирована более 40 лет назад. Основой для нее послужил пассажирский лайнер Ту-134. В настоящее время разработка применяется для обучения курсантов.



 
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Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 15:14

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