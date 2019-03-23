АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Земля и Луна могли быть одним объектом под названием Синестия
EUR 72.59 USD 63.77
Курс валют на 23.03.2019

Максима Галкина подозревают в открытом флирте с Ольгой Бузовой в социальных сетях

Поклонники Максима Галкина подозревают его в открытом флирте с Ольгой Бузовой в социальных сетях. Публика удивлена тем, что женатый на Примадонне мужчина позволяет себе ещё и подогревать слухи о возможном его романе с ведущей «Дома-2».
Максима Галкина подозревают в открытом флирте с Ольгой Бузовой в социальных сетях

Ольга Бузова в статусе одинокой женщины позволяет себе периодически пускать пыль в глаза публики, интригуя их новыми слухами о своих романах с разными известными личностями. Не так давно она была замечена в компании отца Филиппа Киркорова и его внуков, что тут же натолкнуло фолловеров на мысль, что певица закрутила роман с поп-королём.
Максима Галкина подозревают в открытом флирте с Ольгой Бузовой в социальных сетях

Теперь же поклонники подозревают Максима Галкина в романе с Ольгой Бузовой, ведь те, не стыдясь статуса юмориста, который является женатым мужчиной, открыто флиртуют друг с другом в социальных сетях. Хейтеры убеждены, что это лишь хитрый пиар-ход, о котором сама Алла Борисовна, скорее всего, знает, но фанаты не найдут себе места до тех пор, пока точно не узнают, что же происходит на самом деле между двумя знаменитостями.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 15:10

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Назван ТОП-5 звезд, жизнь которых после
В Сети появился ролик испытаний редкого
Максима Галкина подозревают в открытом
Эксперты составили ТОП-5 самых
На Сейшелах Роман Жуков может построить
Ученые: Марс является самой сложной для
Милена Безбородова и Алексей Безус
Зрители «Дома-2» подозревают Ольгу
В продаже появился обновленный
Анастасия Костенко была высмеяна в Сети
Эксперты выяснили, почему
Представлен первый рендер
Ученые: На резиновых перчатках бактерий
Подписчики оценили снимки
Ученые: Хакеры могут разгадать пароль
В Колумбии многодетная мать скончалась
Эксперты назвали лучшие средства для
Экс-участник «Дома-2» Руслан Проскуров
Виктор Дробыш из-за страха взял на
Отец Ольги Бузовой любит ту больше, чем
Назван ТОП-5 доказанных смертоносных
Исследователи: Недосыпание приводит к
Наталью Ионову-Чистякову смутили
Представлен эксклюзивный родстер Lister
Ксения Бородина раскритикована в Сети
У отца Ольги Бузовой заподозрили
В Балтийске двое военнослужащих
Руководству «Дома2» выгодно, чтобы
Максим Галкин примерил образы Бэтмена,
«Умные» телевизоры Huawei с дисплеями
Просмотреть все новости