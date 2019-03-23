Максима Галкина подозревают в открытом флирте с Ольгой Бузовой в социальных сетях





Ольга Бузова в статусе одинокой женщины позволяет себе периодически пускать пыль в глаза публики, интригуя их новыми слухами о своих романах с разными известными личностями. Не так давно она была замечена в компании отца Филиппа Киркорова и его внуков, что тут же натолкнуло фолловеров на мысль, что певица закрутила роман с поп-королём.Теперь же поклонники подозревают Максима Галкина в романе с Ольгой Бузовой, ведь те, не стыдясь статуса юмориста, который является женатым мужчиной, открыто флиртуют друг с другом в социальных сетях. Хейтеры убеждены, что это лишь хитрый пиар-ход, о котором сама Алла Борисовна, скорее всего, знает, но фанаты не найдут себе места до тех пор, пока точно не узнают, что же происходит на самом деле между двумя знаменитостями.