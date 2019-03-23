Максима Галкина подозревают в открытом флирте с Ольгой Бузовой в социальных сетях
Поклонники Максима Галкина подозревают его в открытом флирте с Ольгой Бузовой в социальных сетях. Публика удивлена тем, что женатый на Примадонне мужчина позволяет себе ещё и подогревать слухи о возможном его романе с ведущей «Дома-2».
Ольга Бузова в статусе одинокой женщины позволяет себе периодически пускать пыль в глаза публики, интригуя их новыми слухами о своих романах с разными известными личностями. Не так давно она была замечена в компании отца Филиппа Киркорова и его внуков, что тут же натолкнуло фолловеров на мысль, что певица закрутила роман с поп-королём.
Теперь же поклонники подозревают Максима Галкина в романе с Ольгой Бузовой, ведь те, не стыдясь статуса юмориста, который является женатым мужчиной, открыто флиртуют друг с другом в социальных сетях. Хейтеры убеждены, что это лишь хитрый пиар-ход, о котором сама Алла Борисовна, скорее всего, знает, но фанаты не найдут себе места до тех пор, пока точно не узнают, что же происходит на самом деле между двумя знаменитостями.
Ольга Бузова в статусе одинокой женщины позволяет себе периодически пускать пыль в глаза публики, интригуя их новыми слухами о своих романах с разными известными личностями. Не так давно она была замечена в компании отца Филиппа Киркорова и его внуков, что тут же натолкнуло фолловеров на мысль, что певица закрутила роман с поп-королём.
Теперь же поклонники подозревают Максима Галкина в романе с Ольгой Бузовой, ведь те, не стыдясь статуса юмориста, который является женатым мужчиной, открыто флиртуют друг с другом в социальных сетях. Хейтеры убеждены, что это лишь хитрый пиар-ход, о котором сама Алла Борисовна, скорее всего, знает, но фанаты не найдут себе места до тех пор, пока точно не узнают, что же происходит на самом деле между двумя знаменитостями.
ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 15:10