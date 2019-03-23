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На Сейшелах Роман Жуков может построить отношения с одной из трёх девушек

На Сейшелах новый участник проекта «Дом-2» Роман Жуков получит возможность построить отношения с одной из трёх красавиц. Дмитрий Абрамов уже предложил мужчине основных кандидаток, которые, по его мнению, могут согласиться на новый роман уже сейчас.
На Сейшелах Роман Жуков может построить отношения с одной из трёх девушек

Не так давно пришедший на проект Роман Жуков уже отправляется на Сейшелы с боевым настроем и надеждой именно там найти себе пару. В одном из эфиров Дмитрий Абрамов подсказал участнику сразу три подходящие для него партии, а потому не исключено, что вскоре после прибытия на острова молодой человек заселится с одной из них в совместное бунгало.

Так, по версии Абрамова, в качестве партнёрши для Романа Жукова может подойти Юлия Белая, которая готова на всё, лишь бы попасть в эфиры, ведь после истории с Захаром Саленко на неё мало кто обращает внимание. Также неплохой партией для него тот назвал Викторию Золотову. Девушка находится на стадии развода с мужем, но уже активно занялась поисками нового мужчины.
На Сейшелах Роман Жуков может построить отношения с одной из трёх девушек

Кроме того, Роман Жуков может попытать счастья и в отношениях с Мариной Гаджимурадовой, которая, по версии зрителей, подходит тому больше всех остальных перечисленных кандидаток. Сам участник пока радуется просто тому, что ему вручили долгожданный билет на Сейшелы, а в отношениях с девушками планирует разобраться уже на месте.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 14:58

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