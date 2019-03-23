На Сейшелах Роман Жуков может построить отношения с одной из трёх девушек
На Сейшелах новый участник проекта «Дом-2» Роман Жуков получит возможность построить отношения с одной из трёх красавиц. Дмитрий Абрамов уже предложил мужчине основных кандидаток, которые, по его мнению, могут согласиться на новый роман уже сейчас.
Не так давно пришедший на проект Роман Жуков уже отправляется на Сейшелы с боевым настроем и надеждой именно там найти себе пару. В одном из эфиров Дмитрий Абрамов подсказал участнику сразу три подходящие для него партии, а потому не исключено, что вскоре после прибытия на острова молодой человек заселится с одной из них в совместное бунгало.
Так, по версии Абрамова, в качестве партнёрши для Романа Жукова может подойти Юлия Белая, которая готова на всё, лишь бы попасть в эфиры, ведь после истории с Захаром Саленко на неё мало кто обращает внимание. Также неплохой партией для него тот назвал Викторию Золотову. Девушка находится на стадии развода с мужем, но уже активно занялась поисками нового мужчины.
Кроме того, Роман Жуков может попытать счастья и в отношениях с Мариной Гаджимурадовой, которая, по версии зрителей, подходит тому больше всех остальных перечисленных кандидаток. Сам участник пока радуется просто тому, что ему вручили долгожданный билет на Сейшелы, а в отношениях с девушками планирует разобраться уже на месте.
Не так давно пришедший на проект Роман Жуков уже отправляется на Сейшелы с боевым настроем и надеждой именно там найти себе пару. В одном из эфиров Дмитрий Абрамов подсказал участнику сразу три подходящие для него партии, а потому не исключено, что вскоре после прибытия на острова молодой человек заселится с одной из них в совместное бунгало.
Так, по версии Абрамова, в качестве партнёрши для Романа Жукова может подойти Юлия Белая, которая готова на всё, лишь бы попасть в эфиры, ведь после истории с Захаром Саленко на неё мало кто обращает внимание. Также неплохой партией для него тот назвал Викторию Золотову. Девушка находится на стадии развода с мужем, но уже активно занялась поисками нового мужчины.
Кроме того, Роман Жуков может попытать счастья и в отношениях с Мариной Гаджимурадовой, которая, по версии зрителей, подходит тому больше всех остальных перечисленных кандидаток. Сам участник пока радуется просто тому, что ему вручили долгожданный билет на Сейшелы, а в отношениях с девушками планирует разобраться уже на месте.
ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 14:58