На Сейшелах Роман Жуков может построить отношения с одной из трёх девушек





Не так давно пришедший на проект Роман Жуков уже отправляется на Сейшелы с боевым настроем и надеждой именно там найти себе пару. В одном из эфиров Дмитрий Абрамов подсказал участнику сразу три подходящие для него партии, а потому не исключено, что вскоре после прибытия на острова молодой человек заселится с одной из них в совместное бунгало.Так, по версии Абрамова, в качестве партнёрши для Романа Жукова может подойти Юлия Белая, которая готова на всё, лишь бы попасть в эфиры, ведь после истории с Захаром Саленко на неё мало кто обращает внимание. Также неплохой партией для него тот назвал Викторию Золотову. Девушка находится на стадии развода с мужем, но уже активно занялась поисками нового мужчины.Кроме того, Роман Жуков может попытать счастья и в отношениях с Мариной Гаджимурадовой, которая, по версии зрителей, подходит тому больше всех остальных перечисленных кандидаток. Сам участник пока радуется просто тому, что ему вручили долгожданный билет на Сейшелы, а в отношениях с девушками планирует разобраться уже на месте.