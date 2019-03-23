Милена Безбородова и Алексей Безус начали подготовку к родам кошки Муси
Участники скандального проекта «Дом-2» Милена Безбородова и Алексей Безус начали подготовку к родам своей кошки. Пара проигнорировала установленное на Поляне правило, согласно которому проектантам запрещается держать в комнатах домашних животных.
Милена Безбородова и Алексей Безус после своего возвращения на Поляну начали активную подготовку к предстоящим родам своей кошки Муси. Животное уже скоро должно принести потомство, а пара приобрела для этого всё необходимое.
Не смущает участников даже установленное на телестройке правило, касающееся полного запрета на заведение каких-либо домашних питомцев в периметре. Зрители считают, что эта кошка необходима Милене Безбородовой, чтобы хоть немного успокаиваться в моменты своих истерик.
Милена Безбородова и Алексей Безус после своего возвращения на Поляну начали активную подготовку к предстоящим родам своей кошки Муси. Животное уже скоро должно принести потомство, а пара приобрела для этого всё необходимое.
Не смущает участников даже установленное на телестройке правило, касающееся полного запрета на заведение каких-либо домашних питомцев в периметре. Зрители считают, что эта кошка необходима Милене Безбородовой, чтобы хоть немного успокаиваться в моменты своих истерик.
ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 14:55