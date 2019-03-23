Милена Безбородова и Алексей Безус начали подготовку к родам кошки Муси





Милена Безбородова и Алексей Безус после своего возвращения на Поляну начали активную подготовку к предстоящим родам своей кошки Муси. Животное уже скоро должно принести потомство, а пара приобрела для этого всё необходимое.Не смущает участников даже установленное на телестройке правило, касающееся полного запрета на заведение каких-либо домашних питомцев в периметре. Зрители считают, что эта кошка необходима Милене Безбородовой, чтобы хоть немного успокаиваться в моменты своих истерик.