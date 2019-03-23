Зрители «Дома-2» подозревают Ольгу Бузову в скрытой зависти к участницам с детьми
Зрители подозревают ведущую Ольгу Бузову в скрытой зависти к участницам проекта «Дом-2» с детьми. Слухи об этом появились после того, как звезда поставила Юлии Лубенцовой условие похудеть до 46 размера, чтобы получить возможность улететь с островов в Москву и увидеться с ребёнком.
Зрители телестройки «Дом-2» привыкли к постоянным провокациям и экспериментам ведущих над участниками. На этот раз подобная выходка Ольги Бузовой не осталась незамеченной, а тут же спровоцировала слухи о том, что поющая ведущая скрыто завидует участницам «Дома-2», у которых есть дети.
Так, например, на днях Ольга Бузова в ответ на просьбы Юлии Лубенцовой отправить её на Поляну заявила, что девушка получит заветный билет лишь после того, как пройдётся по Сейшелам в идеально сидящем на ней купальнике 46 размера. Сложно представить, сколько участнице ещё нужно провести там времени, ведь сейчас она носит одежду 58 размера.
В ответ на такие заявления Лубенцова возмущённо заявила, что хочет видеться со своим ребёнком, а находясь на островах она такой возможности лишена, но Ольга Бузова осталась неумолима, решив, что таким образом участница телестройки просто манипулирует наличием детей, прикрывая своё нежелание худеть.
Зрители телестройки «Дом-2» привыкли к постоянным провокациям и экспериментам ведущих над участниками. На этот раз подобная выходка Ольги Бузовой не осталась незамеченной, а тут же спровоцировала слухи о том, что поющая ведущая скрыто завидует участницам «Дома-2», у которых есть дети.
Так, например, на днях Ольга Бузова в ответ на просьбы Юлии Лубенцовой отправить её на Поляну заявила, что девушка получит заветный билет лишь после того, как пройдётся по Сейшелам в идеально сидящем на ней купальнике 46 размера. Сложно представить, сколько участнице ещё нужно провести там времени, ведь сейчас она носит одежду 58 размера.
В ответ на такие заявления Лубенцова возмущённо заявила, что хочет видеться со своим ребёнком, а находясь на островах она такой возможности лишена, но Ольга Бузова осталась неумолима, решив, что таким образом участница телестройки просто манипулирует наличием детей, прикрывая своё нежелание худеть.
ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 14:51