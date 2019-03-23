Зрители «Дома-2» подозревают Ольгу Бузову в скрытой зависти к участницам с детьми





Зрители телестройки «Дом-2» привыкли к постоянным провокациям и экспериментам ведущих над участниками. На этот раз подобная выходка Ольги Бузовой не осталась незамеченной, а тут же спровоцировала слухи о том, что поющая ведущая скрыто завидует участницам «Дома-2», у которых есть дети.Так, например, на днях Ольга Бузова в ответ на просьбы Юлии Лубенцовой отправить её на Поляну заявила, что девушка получит заветный билет лишь после того, как пройдётся по Сейшелам в идеально сидящем на ней купальнике 46 размера. Сложно представить, сколько участнице ещё нужно провести там времени, ведь сейчас она носит одежду 58 размера.В ответ на такие заявления Лубенцова возмущённо заявила, что хочет видеться со своим ребёнком, а находясь на островах она такой возможности лишена, но Ольга Бузова осталась неумолима, решив, что таким образом участница телестройки просто манипулирует наличием детей, прикрывая своё нежелание худеть.