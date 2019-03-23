Ученые: Марс является самой сложной для посещения планетой





Людей давно интересует возможность освоения Красной планеты. Исследователи постоянно спорят на эту тему, пытаясь придумать способы решения имеющихся на планете проблем. Речь идет об отсутствии защитной магнитосферы, более низкой гравитации поверхности и тонкой атмосфере углекислого газа. Последняя не позволяет осуществить безопасную посадку тяжелых грузов на поверхность.По имеющимся данным, из всех миссий на Марс только 53% оказались успешными. Специалисты рассказали: когда космический аппарат входит в атмосферу Красной планеты, его скорость достигает 10 000 км/ч. Перед приземлением кораблю необходимо срочно сбросит эту скорость. Марсоходы комического агентства NASA не могли функционировать нормально из-за сложных условий на планете.В планах ученых – использование большего количества двигателей в кораблях, которые могут существенно увеличить вероятность успешной посадки на Марс. Так, корабль SpaceX будет применять функцию пропульсивной посадки, что позволит посадить около 100 тон.