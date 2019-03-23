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Анастасия Костенко была высмеяна в Сети из-за «колхозного» наряда для дружеских посиделок

Супруга известного футболиста Анастасия Костенко высмеяна в Сети из-за «колхозного» наряда, в котором появилась на дружеских посиделках. Модель решила показать подписчикам в Instagram стройные ноги в ботильонах, но в ответ получила лишь жёсткую критику.
Анастасия Костенко была высмеяна в Сети из-за «колхозного» наряда для дружеских посиделок

Анастасия Костенко после рождения дочери не стала отказывать себе в походах на разные мероприятия. На этот раз она посетила встречу с подругами, позволив себе не только отдохнуть, но и хорошо нарядиться. Именно подобранный наряд и стал причиной того, что модель просто высмеяли в Сети, назвав её стиль «колхозным».
Анастасия Костенко была высмеяна в Сети из-за «колхозного» наряда для дружеских посиделок

На опубликованном в Instagram снимке Анастасия Костенко позирует в чёрной юбке с заправленной в ней футболкой с эмблемой Gucci, а поверх на ней надет красный удлинённый пиджак. Всё это модель решила скомбинировать с чёрными ботильонами на шпильке и чёрными колготками. Комментаторы отметили, что Дмитрий Тарасов либо экономит на гардеробе для любимой жены, либо просто не видел этого «колхоза». Многие рекомендовали футболисту нанять для модели стилиста, чтобы та научилась правильно подбирать вещи.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 14:40

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