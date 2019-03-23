Экс-участник «Дома-2» Руслан Проскуров тайно сыграл свадьбу с матерью своего ребёнка





Бывший участник нашумевшей телестройки «Дом-2» Руслан Проскуров на днях признался, что ещё в прошлом году тайно сыграл свадьбу со своей возлюбленной Оксаной. Молодые люди пробыли вместе достаточно долгое время, но, несмотря на периодические расставания, всё же решили узаконить отношения. Поспособствовать этому могло и рождение ребёнка — в 2017 году теперь уже нынешняя супруга родила мужчине дочь по имени Есения. Малышке совсем скоро исполнится 2 года.Признавшись публике в своём статусе женатого мужчины, Руслан Проскуров также впервые после свадьбы показал фотографию, на которой молодожёны запечатлены в день бракосочетания и, улыбаясь, демонстрируют на камеру заветные кольца на пальцах. Подписчики микроблога экс-звезды «Дома-2» лишь обрадовались за него, пожелав его семье долгих лет счастливой жизни и крепкого здоровья малышке.