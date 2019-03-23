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Подписчики оценили снимки «помолодевшей» в Майами Кристины Орбакайте

После гастрольного тура Кристина Орбакайте отправилась на отдых в Майами. Фото с отдыха певица постоянно публикует в Instagram.
Подписчики оценили снимки «помолодевшей» в Майами Кристины Орбакайте

Очередной селфи-кадр дочь Аллы Пугачевой подписала так: "Немного солнца и нежности вам". Подписчики не смогли пройти мимо публикации, оставив свои положительные комментарии в адрес Орбакайте. «Молодая и безмятежная», «Совсем девочка», «На фото лет 25 дашь», - написали восхищенные фанаты.

Они признались, что судя по изображениям, популярной российской исполнительнице сложно дать 47 лет, хотя она мать 27-летнего Никиты Преснякова, 20-летнего Дени Байсарова и 6-летней Клавдии Земцовой.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 14:06

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