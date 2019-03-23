Отец Ольги Бузовой любит ту больше, чем её сестру Анну Бузову





Отец Анны и Ольги Бузовых никогда не заявлял публично о том, есть ли среди его дочерей одна, которую он любит больше. Впрочем, для наблюдательных фанатов семьи не нужны объяснения, они сами сделали выводы. Согласно мнению подписчиков Игоря Бузова в Instagram, его любимицей стала старшая дочь Ольга Бузова, ведь именно её снимки и видео чаще всего мелькают в отцовском микроблоге.В комментариях к одной из последних его публикаций поклонники раскритиковали мужчину, заявив, что даже невооружённым глазом видно, насколько сильно он в своей жизни выделяет именно Ольгу Бузову. Некоторые даже подумали о возможности того, что Анна Бузова может оказаться и вовсе не родной, а приёмной дочерью.