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Отец Ольги Бузовой любит ту больше, чем её сестру Анну Бузову

Пользователи Сети активно обсуждают то, что отец Ольги Бузовой любит её больше, чем младшую сестру Анну. Такое мнение у публики сложилось из-за того, что в профиле мужчины преобладают публикации именно о жизни и успехах ведущей «Дома-2».
Отец Ольги Бузовой любит ту больше, чем её сестру Анну Бузову

Отец Анны и Ольги Бузовых никогда не заявлял публично о том, есть ли среди его дочерей одна, которую он любит больше. Впрочем, для наблюдательных фанатов семьи не нужны объяснения, они сами сделали выводы. Согласно мнению подписчиков Игоря Бузова в Instagram, его любимицей стала старшая дочь Ольга Бузова, ведь именно её снимки и видео чаще всего мелькают в отцовском микроблоге.
Отец Ольги Бузовой любит ту больше, чем её сестру Анну Бузову

В комментариях к одной из последних его публикаций поклонники раскритиковали мужчину, заявив, что даже невооружённым глазом видно, насколько сильно он в своей жизни выделяет именно Ольгу Бузову. Некоторые даже подумали о возможности того, что Анна Бузова может оказаться и вовсе не родной, а приёмной дочерью.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 13:29

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