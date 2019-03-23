В Колумбии многодетная мать скончалась после 5-часового секса





Необычный инцидент произошел в мотеле города Кали 18 марта. 32-летняя женщина и ее бойфренд уединились в номере и проводили там время. В один момент мужчина заметил, что его подруга перестала проявлять какую-либо активность, она была без сознания. Колумбиец вызвал скорую помощь, но медики очень долго добирались до мотеля, поэтому он решил взять все в свои руки. Бойфренд укутал подругу в простыню и отвез в ближайшую больницу.Несмотря на все старания врачей, 32-летняя женщина скончалась. По словам самого мужчины, они занимались сексом не меньше 5 часов, но медики заверили его, что причина смерти заключается в другом. В крови погибшей был обнаружен алкоголь и некоторые запрещенные вещества. Именно это соединение и стало фатальным для 32-летней жительницы колумбийского города Кали.Местные СМИ сообщили, что женщина была многодетной матерью. Дома у нее осталось четверо детей, причем все из них имели разных отцов. Соседи погибшей отмечают, что она вела разгульный образ жизни и все уже привыкли к подобному ее поведению. Пока неизвестно, где теперь будут жить эти четверо детей.