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Ученые: Хакеры могут разгадать пароль от смартфона с помощью тепловизора

Хакеры имеют возможность узнать пароль от любого смартфона, несмотря на всевозможные сложности. Для этого нужно использовать тепловизор.
Ученые: Хакеры могут разгадать пароль от смартфона с помощью тепловизора

Дабы разгадать графический или цифровой код для разблокировки смартфона, группа научных сотрудников Штутгарского и Мюнхенского университетов применили обычный тепловизор. С его помощью цифровой код из четырех значений получилось разгадать с 90%-й точностью после 15 секунд после начала процесса. Графический ключ эксперты распознали спустя полминуты.

Исследователи из Германии сообщили, что разгадать ключ несложно даже по масляным следам пальцев человека, которые были оставлены на дисплее. Особенно такой метод отлично работает в случае применения графического пароля. Комментируя свой способ, ученые с восхищением отзываются о тепловизоре.

Данный прибор можно замаскировать под игрушку для детей, а хакеры без проблем получат пароль, просто проходя мимо смартфона.



 
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Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 13:58

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