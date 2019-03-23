Эксперты назвали лучшие средства для смазки дверных петель и других контактных зон автомобиля





Технические смазки и масла пользуются наибольшим спросом в сегменте расходных материалов. В последнее время российский рынок пополнился новым поколением спреев на основе тефлона, созданного немецкими экспертами. К таким продуктам относится и высокоэффективная смазка PTFE High Performance Lube Spray, разработанная фирмой Liqui Molу. Средство является универсальным, так как предназначено для обработки различных контактных зон, где необходимо применять смазку, выдерживающую высокое давление и температуру. Этот спрей подойдет для обслуживания шарниров, дверных петель, штанг и других элементов.PTFE High Performance Lube Spray имеет высокую адгезию, что позволяет составу длительное время удерживаться на вертикальной поверхности. Спрей отличается отменной водостойкостью, отличной защитой от коррозии и широким температурным диапазоном применения.Немецкая компания в этом сезоне представила еще один свой продукт – трансмиссионное масло Vollsynthetisches Hypoid-Getriebel (GL4/5) 75W-90. «Трансмиссионка» является полностью синтетическим гипоидным препаратом, способным обеспечить работу двигателей в различных эксплуатационных условиях, включая большие температурные колебания. Масло соответствует самым высоким требованиям автопроизводителей. Компоненты, имеющиеся в составе продукта, отличаются стойкостью к старению. Средство можно использовать в современных раздаточных коробках и редукторах BMW и других разработчиков.Еще одна эффективная новинка - Top Tec 6300 0W-20, представляющая из себя маловязкое масло, разработанное с учетом самых современных требований автогигантов Mercedes-Benz, Land Rover и Jaguar. Препарат имеет высокие защитные свойства, а также отличные низкотемпературные характеристики.