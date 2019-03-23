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Виктор Дробыш из-за страха взял на первую встречу с Аллой Пугачевой своего сына

Известный отечественный композитор Виктор Дробыш рассказал о том, как у него прошла первая встреча с Аллой Пугачевой. По его словам, сильный страх заставил его взять с собой своего сына.
Виктор Дробыш из-за страха взял на первую встречу с Аллой Пугачевой своего сына

Виктор Дробыш вспоминает, начало его карьеры нельзя назвать гладким. Изначально он был клавишником в советской группе «Санкт-Петербург» и уже тогда писал для коллектива песни. Незадолго до распада СССР он решил изменить свою жизнь, продал квартиру и машину, а затем уехал в Германию. Через некоторое время он вернулся на родину ни с чем и начал свой путь с нуля. Благодаря классическому музыкальному образованию он устроился на работу педагогом по игре на клавишном инструменте, но в вскоре опять уехал из России, в этот раз в Финляндию.

Все это время он продолжал писать свои произведения «в стол» и настал момент, когда композитор решил показать наработки какому-то исполнителю. Он обратился за помощью к своему знакомому, работающему в мировом музыкальном лейбле. Тот подумал и предложил Виктору Дробышу вариант Аллы Пугачевой.
Виктор Дробыш из-за страха взял на первую встречу с Аллой Пугачевой своего сына

Композитор не поверил своим ушам и начал готовиться к встрече с Примадонной. Он очень переживал и испытывал серьезные страхи. Виктор Дробыш настолько волновался, что решил взять с собой своего сына. Сейчас он вспоминает, встреча прошла великолепно, хоть Алла Пугачева и была в плохом настроении. Она была краткой: «Песни нормальные, я их возьму, сколько тебе денег?». Композитор не знал, что ответить, так как мог мечтать только о встрече с Примадонной, но никак не о заработке денег.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:36

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