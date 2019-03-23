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Руководству «Дома2» выгодно, чтобы Александра Черно не худела

Руководству проекта «Дом-2» выгодно, чтобы Александра Черно не худела как можно дольше. Именно лишний вес девушки и её якобы нежелание заниматься собой приносят реалити-шоу высокие рейтинги и новых зрителей.
Руководству «Дома2» выгодно, чтобы Александра Черно не худела

Уже два года Александра Черно находится на проекте «Дом-2» в не самых приятных для себя условиях. Девушку практически ежедневно упрекают ведущие и коллеги в том, что она ленивая, неухоженная и толстая, а ведь могла бы и заняться собой, учитывая то, сколько у неё для этого появилось возможностей на телестройке.
Руководству «Дома2» выгодно, чтобы Александра Черно не худела

Публика долгое время осуждала возлюбленную Иосифа Оганесяна, считая, что любой другой нормальный человек уже давно не выдержал бы такого позора и давления со стороны общества и окружающих, взял себя в руки, и похудел бы на зло всем хейтерам. Учитывая то, что девушку очень огорчают постоянные упрёки её в лишнем весе, а также то, что худеть она так и не собирается, зрители пришли к выводу — руководству проекта «Дом-2» выгодно, чтобы Александра Черно не худела как можно дольше.
Руководству «Дома2» выгодно, чтобы Александра Черно не худела

Причины тому, со слов фанатов проекта, весьма очевидны: со времён прихода Черно на телестройку у реалити-шоу появилось больше зрителей, рейтинги повысились, а тема её похудения обсуждается во многих пабликах практически ежедневно. Поэтому супруге Иосифа Оганесяна остаётся только смириться с тем, что крупные гонорары она будет получать только за свою упитанность и любовь к еде, а вот худеть начнёт уже за воротами «Дома-2».



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 12:35

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