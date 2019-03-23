Руководству «Дома2» выгодно, чтобы Александра Черно не худела





Уже два года Александра Черно находится на проекте «Дом-2» в не самых приятных для себя условиях. Девушку практически ежедневно упрекают ведущие и коллеги в том, что она ленивая, неухоженная и толстая, а ведь могла бы и заняться собой, учитывая то, сколько у неё для этого появилось возможностей на телестройке.Публика долгое время осуждала возлюбленную Иосифа Оганесяна, считая, что любой другой нормальный человек уже давно не выдержал бы такого позора и давления со стороны общества и окружающих, взял себя в руки, и похудел бы на зло всем хейтерам. Учитывая то, что девушку очень огорчают постоянные упрёки её в лишнем весе, а также то, что худеть она так и не собирается, зрители пришли к выводу — руководству проекта «Дом-2» выгодно, чтобы Александра Черно не худела как можно дольше.Причины тому, со слов фанатов проекта, весьма очевидны: со времён прихода Черно на телестройку у реалити-шоу появилось больше зрителей, рейтинги повысились, а тема её похудения обсуждается во многих пабликах практически ежедневно. Поэтому супруге Иосифа Оганесяна остаётся только смириться с тем, что крупные гонорары она будет получать только за свою упитанность и любовь к еде, а вот худеть начнёт уже за воротами «Дома-2».