Наталью Ионову-Чистякову смутили вопросы поклонников о сексе

Певица захотела пообщаться с подписчиками в социальной сети, после чего в ее адрес посыпались многочисленные вопросы. Результатами она поделилась в своем микроблоге. Ныне знаменитость воспитывает двоих дочерей, и фанаты уверены в надобности для Ионовой родить третьего ребенка. «Всему свое время», - ответила она на данный вопрос, а самым главным подарком от мужа считает родных дочерей.Также в ее Instagram-аккаунте появился перечень наиболее распространенных вопросов от фолловеров. Многие интересовались ее пристрастиями в сексе, любимой позой, длительностью интимного акта и сексом с девушкой. Все это поставило Ионову-Чистякову в тупик.