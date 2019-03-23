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В Балтийске двое военнослужащих изнасиловали 16-летнюю девушку

Местная жительница Балтийска заявила в полицию, что над её дочерью надругались двое военнослужащих. В настоящее время проводится следствие.
В Балтийске двое военнослужащих изнасиловали 16-летнюю девушку

По словам женщины, двое военных заманили её 16-летнюю дочку в свою квартиру и в итоге изнасиловали её. Имеется информация, что подозреваемые проходят службу в военной части Балтийска.

По факту содеянного преступления возбуждено уголовное дело. Представителями правоохранительных органов в ближайшее время будет принято процессуальное решение.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:38

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