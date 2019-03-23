Максим Галкин примерил образы Бэтмена, Джека Воробья, Цезаря и Ивана Грозного

Муж Аллы Пугачевой разместил на своей странице в Instagram соответствующие фотографии. По его словам, все эти образы он приготовил для карнавала, но не может выбрать какой-то один, поэтому хочет узнать мнение своих подписчиков. Шоумен предложил им провести голосование, просто написав цифру того героя, который им понравился больше остальных. Максим Галкин при этом не рассказал ничего о том, к какому конкретно мероприятию он готовится и когда оно пройдет.Подписчики шоумена разделились во мнениях. Многим понравился образ капитана Джека Воробья из знаменитых «Пиратов Карибского моря». Они отметили, у этого персонажа много параллелей с самим Максимом Галкиным, при этом и сам образ проработан очень качественно. Другие выделили Ивана Грозного, но в данном случае поклонникам понравилось не само перевоплощение, а борода. Они уверены, такая густая и длинная растительность на лице очень сильно идет мужу Аллы Пугачевой. Меньше всего голосов собрал образ Цезаря. Бэтмен, отметили подписчики, хоть и выполнен качественно, но не соответствует самой личности звезды.