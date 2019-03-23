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«Умные» телевизоры Huawei с дисплеями на 55 и 65 дюймов могут выйти уже в апреле

Китайский производитель Huawei может представить потенциальным покупателям свои «умные» телевизоры с дисплеями на 55 и 65 дюймов уже в апреле. По данным источников, новинки будут иметь камеры и поддержку технологии 5G.
«Умные» телевизоры Huawei с дисплеями на 55 и 65 дюймов могут выйти уже в апреле

В Сети появились сведения о договоренности бренда Huawei с производителями телевизионных панелей. Так, компания будет работать с BOE Technology Group, занимающимся поставкой 55-дюймовых панелей, и Shenzhen Huaxing Photoelectric Technology, отвечающей за производство 65-дюймовых панелей.

Известно, что новые продукты китайской компании смогут похвастаться двойными камерами и встроенными 5G-модемами. С помощью таких «изюминок» телевизоры могут стать центром управления «умным» домом.

Глава компании ранее сообщал о намерениях поставлять особые устройства, отличающиеся от обычных телевизоров. Huawei собирается реализовать как минимум 10 миллионов единиц нового товара за год. Продажи смарт-телевизоров, предположительно, первое время будут осуществляться пока только в Поднебесной. Информация касательно цены на «умные» новинки остается неизвестной.



 
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Технологии
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 12:22

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