«Умные» телевизоры Huawei с дисплеями на 55 и 65 дюймов могут выйти уже в апреле





В Сети появились сведения о договоренности бренда Huawei с производителями телевизионных панелей. Так, компания будет работать с BOE Technology Group, занимающимся поставкой 55-дюймовых панелей, и Shenzhen Huaxing Photoelectric Technology, отвечающей за производство 65-дюймовых панелей.Известно, что новые продукты китайской компании смогут похвастаться двойными камерами и встроенными 5G-модемами. С помощью таких «изюминок» телевизоры могут стать центром управления «умным» домом.Глава компании ранее сообщал о намерениях поставлять особые устройства, отличающиеся от обычных телевизоров. Huawei собирается реализовать как минимум 10 миллионов единиц нового товара за год. Продажи смарт-телевизоров, предположительно, первое время будут осуществляться пока только в Поднебесной. Информация касательно цены на «умные» новинки остается неизвестной.