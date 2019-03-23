В Курске пьяный мужчина до смерти забил случайного прохожего





Этот инцидент произошел 7 октября 2018 года в Юго-Западном районе Курска. 34-летний житель города обнаружил, что у него отсутствуют деньги, телефон и гарнитура. Он начал искать виновника и недалеко от себя увидел своего знакомого, 33-летнего мужчину. Курянин посчитал, что именно этот человек обокрал его и напал на предполагаемого обидчика. Он наносил ему множественные удары ногами и руками по всем телу, включая голову. В драку вмешались правоохранители, зачинщика они отправили в отделение, а пострадавшего в больницу. Несмотря на все старания врачей, 33-летний житель Курска скончался от полученных повреждений.По факту происшествия было возбуждено уголовное делопроизводство, длившееся до последнего времени. Правоохранители установили все обстоятельства смертельного инцидента и готовы передать документы в суд, где и решат судьбу 34-летнего жителя Курска. Они отмечают, в момент происшествия нападавший находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, поэтому он не мог адекватно оценивать происходящую ситуацию, из-за чего ни в чем невиновный человек сначала получил серьезные побои, а затем и скончался от них.