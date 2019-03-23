Анне Бузовой пророчат скорый провал бизнеса из-за ссоры с Ольгой Бузовой
Фанаты пророчат Анне Бузовой скорый провал её нового бизнеса из-за крупной ссоры со знаменитой сестрой Ольгой Бузовой. Публика считает, что именно на деньги популярной родственницы девушка смогла открыть свой салон красоты, но теперь та не даст ей ни копейки.
Не так давно Анна Бузова открыла свой собственный салон красоты, а фанаты уже пророчат скорый провал её нового бизнеса из-за ссоры с Ольгой Бузовой. В Сети активно обсуждают конфликт между родственницами, считая, что девушка теперь не сможет развивать открывшуюся на прошлой неделе студию, так как ведущая «Дома-2» больше не поможет ей ни финансово, ни связями.
Поклонники Ольги Бузовой решили, что именно она помогла сестре не только решиться на открытие своего дела, но и собрать стартовый капитал для закупки оборудования, ремонта и оформления студии. Теперь главной задачей родственницы певицы будет упорная работа над пополнением постоянной клиентской базы, чтобы через месяц, когда придёт время выплачивать сотрудникам зарплату, были деньги хотя бы на это.
Не так давно Анна Бузова открыла свой собственный салон красоты, а фанаты уже пророчат скорый провал её нового бизнеса из-за ссоры с Ольгой Бузовой. В Сети активно обсуждают конфликт между родственницами, считая, что девушка теперь не сможет развивать открывшуюся на прошлой неделе студию, так как ведущая «Дома-2» больше не поможет ей ни финансово, ни связями.
Поклонники Ольги Бузовой решили, что именно она помогла сестре не только решиться на открытие своего дела, но и собрать стартовый капитал для закупки оборудования, ремонта и оформления студии. Теперь главной задачей родственницы певицы будет упорная работа над пополнением постоянной клиентской базы, чтобы через месяц, когда придёт время выплачивать сотрудникам зарплату, были деньги хотя бы на это.
ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 11:39