Анне Бузовой пророчат скорый провал бизнеса из-за ссоры с Ольгой Бузовой





Не так давно Анна Бузова открыла свой собственный салон красоты, а фанаты уже пророчат скорый провал её нового бизнеса из-за ссоры с Ольгой Бузовой. В Сети активно обсуждают конфликт между родственницами, считая, что девушка теперь не сможет развивать открывшуюся на прошлой неделе студию, так как ведущая «Дома-2» больше не поможет ей ни финансово, ни связями.Поклонники Ольги Бузовой решили, что именно она помогла сестре не только решиться на открытие своего дела, но и собрать стартовый капитал для закупки оборудования, ремонта и оформления студии. Теперь главной задачей родственницы певицы будет упорная работа над пополнением постоянной клиентской базы, чтобы через месяц, когда придёт время выплачивать сотрудникам зарплату, были деньги хотя бы на это.