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Маргарита Агибалова ради жилья на Кипре продала 2 квартиры в России

Звезда скандальной телестройки «Дом-2» Маргарита Агибалова ради жилья на Кипре продала 2 квартиры в России. Девушка уже сообщила о том, что её семья в полном составе окончательно перебралась туда на ПМЖ.
Маргарита Агибалова ради жилья на Кипре продала 2 квартиры в России

Маргарита Агибалова вместе с супругом во время одной из своих поездок на Кипр увидели дом, который тут же стал их мечтой. Пара взвесила все «за» и «против», посоветовалась и решила, что именно в такой жилплощади они видят своё будущее. Оставив предоплату, экс-участница «Дома-2» с мужем отправились в Россию, где сразу продали 2 свои квартиры.
Маргарита Агибалова ради жилья на Кипре продала 2 квартиры в России

Как рассказала «СтарХиту» сестра Маргариты Агибаловой, супруги вкладывали в жильё много денег и сил, но мечта жить на Кипре оказалась сильнее. Сейчас же сама экс-звезда «Дома-2» радуется долгожданному переезду и попутно делится с подписчиками в Instagram тем, как продвигается их обустройство на новом месте. Девушка уже присмотрела школы и детские сады, но пока живёт в арендованном доме, так как в собственном ещё нужно закончить ремонт.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 11:35

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