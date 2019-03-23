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Новый смартфон Sony Xperia XZ3 не прошел тест DxOMark

Смартфон Sony Xperia XZ3 не прошел тест в DxOMark. Эксперты решили, что камера гаджета работает хуже, нежели у модели XZ Premium 2017.
Новый смартфон Sony Xperia XZ3 не прошел тест DxOMark

Японский производитель выпустил XZ3 еще осенью, оснастив новинку 19-Мп камерой с диагфрагмой F/1,9. В фирме отметили способность записывать видеоролики с частотой 960 к/с, а для фото и видео значение составляет 12 800 и 4000. Как гласит характеристика, камера в Sony Xperia неплохая, но итоги тестирования в DxOMark показали обратное.

Аналитики присудили аппарату 97 баллов, а фото и видео «заслужили» 76 и 85 соответственно. В бенчмарке сообщили, что в режиме фото датчик способен снимать с шумом, добавляет много насыщенности в ходе съемок в темной обстановке, к тому же у него имеется недостаточный диапазон. При создании видео эксперты указали на нестабильность текстуры, цветов, замедленный автофокус и баги при отслеживании.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 11:58

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