Звезда сериала «Сваты» Николай Добрынин поделился трогательным фото с приемным сыном
Звезда сериала «Сваты», актер Николай Добрынин разместил трогательное семейное фото. На нем он запечатлен в компании с приемным сыном Михаилом.
Второй женой Николая Добрынина стала актриса Анна Терехова. Уже на момент знакомства со звездой сериала «Сваты» она самостоятельно воспитывала сына. Подобные обстоятельства совершенно не смутили самого артиста, поэтому он быстро нашел общий язык с Михаилом.
На снимке Николай Добрынин и его приемный сын находятся в каком-то заведении. Актер обнял Михаила, и они трогательно смотрят в камеру, пока их головы касаются друг друга. Поклонники знаменитости отметили, несмотря на то, что это приемный сын, он очень сильно похож на отчима, сходство можно заметить невооруженным взглядом. Отдельно они выделили их отношения. Фанаты уверены, такая близость не всегда появляется даже у родных людей, поэтому Николая Добрынина и Михаила можно ставить многим в пример.
Сам сын Анны Тереховой тоже хорошо относится к своему отчиму. Они близко общаются и часто проводят время в кругу семьи. Михаил также поддерживает отношения и со своим родным отцом. Сам актер очень сильно привык к наследнику своей жены и уже не представляет своей жизни без него.
Второй женой Николая Добрынина стала актриса Анна Терехова. Уже на момент знакомства со звездой сериала «Сваты» она самостоятельно воспитывала сына. Подобные обстоятельства совершенно не смутили самого артиста, поэтому он быстро нашел общий язык с Михаилом.
На снимке Николай Добрынин и его приемный сын находятся в каком-то заведении. Актер обнял Михаила, и они трогательно смотрят в камеру, пока их головы касаются друг друга. Поклонники знаменитости отметили, несмотря на то, что это приемный сын, он очень сильно похож на отчима, сходство можно заметить невооруженным взглядом. Отдельно они выделили их отношения. Фанаты уверены, такая близость не всегда появляется даже у родных людей, поэтому Николая Добрынина и Михаила можно ставить многим в пример.
Сам сын Анны Тереховой тоже хорошо относится к своему отчиму. Они близко общаются и часто проводят время в кругу семьи. Михаил также поддерживает отношения и со своим родным отцом. Сам актер очень сильно привык к наследнику своей жены и уже не представляет своей жизни без него.
ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:50