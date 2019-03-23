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Huawei Mate 30 может стать первым работающим на базе 7-нм чипсета Kirin 985 смартфоном

Возможно, Huawei Mate 30 станет первым смартфоном, работающим на базе 7-нм чипсета Kirin 985, созданного по технологии EUV (Extreme UltraViolet). Процессор будут производить в стенах литейного завода TSMC.
Huawei Mate 30 может стать первым работающим на базе 7-нм чипсета Kirin 985 смартфоном

Эксперты заявляют, что, несмотря на использование 7-нм чипа, расширение EUV обеспечивает 20-процентное увеличение плотности транзисторов.

Процессор Kirin 985 получит увеличенную тактовую частоту, обеспечивающую более высокую производительность. Стоить отметить, что новый чипсет будет обладать встроенным модемом 5G.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:35

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