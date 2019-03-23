Huawei Mate 30 может стать первым работающим на базе 7-нм чипсета Kirin 985 смартфоном
Возможно, Huawei Mate 30 станет первым смартфоном, работающим на базе 7-нм чипсета Kirin 985, созданного по технологии EUV (Extreme UltraViolet). Процессор будут производить в стенах литейного завода TSMC.
Эксперты заявляют, что, несмотря на использование 7-нм чипа, расширение EUV обеспечивает 20-процентное увеличение плотности транзисторов.
Процессор Kirin 985 получит увеличенную тактовую частоту, обеспечивающую более высокую производительность. Стоить отметить, что новый чипсет будет обладать встроенным модемом 5G.
Эксперты заявляют, что, несмотря на использование 7-нм чипа, расширение EUV обеспечивает 20-процентное увеличение плотности транзисторов.
Процессор Kirin 985 получит увеличенную тактовую частоту, обеспечивающую более высокую производительность. Стоить отметить, что новый чипсет будет обладать встроенным модемом 5G.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:35