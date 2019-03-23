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В ЮАР запечатлели на видео редчайшего розового слоненка

Редчайший розовый слоненок был обнаружен егерем Тимом Янсеном ван Вуреном в Южно-Африканской Республике. Животное запечатлели на видео, сообщает Daily Mail.
В ЮАР запечатлели на видео редчайшего розового слоненка

Видеозапись с интересным слоненком сделал егерь Янсен ван Вурен в Национальном парке Крюгера. Он утверждает, что малыш родился три недели назад, а его цвет, отличающий его от других, - причина редкой мутации под названием лейкизм. Специалист объяснил: заболевание является генетическим, и слоненок останется таким на всю жизнь. Ван Вурен признался, что это животное – самое интересное явление, которое он видел.

Лейкизм – это частичная потеря пигментации наружного покрова у представителей фауны. Она отличается от альбинизма полным отсутствием пигментных клеток.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 11:20

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