В ЮАР запечатлели на видео редчайшего розового слоненка
Редчайший розовый слоненок был обнаружен егерем Тимом Янсеном ван Вуреном в Южно-Африканской Республике. Животное запечатлели на видео, сообщает Daily Mail.
Видеозапись с интересным слоненком сделал егерь Янсен ван Вурен в Национальном парке Крюгера. Он утверждает, что малыш родился три недели назад, а его цвет, отличающий его от других, - причина редкой мутации под названием лейкизм. Специалист объяснил: заболевание является генетическим, и слоненок останется таким на всю жизнь. Ван Вурен признался, что это животное – самое интересное явление, которое он видел.
Лейкизм – это частичная потеря пигментации наружного покрова у представителей фауны. Она отличается от альбинизма полным отсутствием пигментных клеток.
Видеозапись с интересным слоненком сделал егерь Янсен ван Вурен в Национальном парке Крюгера. Он утверждает, что малыш родился три недели назад, а его цвет, отличающий его от других, - причина редкой мутации под названием лейкизм. Специалист объяснил: заболевание является генетическим, и слоненок останется таким на всю жизнь. Ван Вурен признался, что это животное – самое интересное явление, которое он видел.
Лейкизм – это частичная потеря пигментации наружного покрова у представителей фауны. Она отличается от альбинизма полным отсутствием пигментных клеток.
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 11:20