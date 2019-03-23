Раскрыта настоящая фамилия Юлии Началовой - Алдонина





В обращении было сказано, что 16 марта скончалась популярная певица Юлия Викторовна Началова-Алдонина. Артистка в 2011 году развелась с экс-мужем футболистом Евгением Алдониным, однако не стала менять фамилию. Во время брака у бывших супругов родилась дочка по имени Вера. После официального развода бывшие возлюбленные сохранили хорошие отношения.Стоит напомнить, что 16 марта нынешнего года умерла Юлия Началова. В результате абсцесса у знаменитости остановилось сердце. 21 марта 38-летняя исполнительница песен была похоронена на московском Троекуровском кладбище.