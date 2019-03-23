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Раскрыта настоящая фамилия Юлии Началовой - Алдонина

Покойная Юлия Началова, являющаяся известной отечественной певицей, носила другую фамилию – Алдонина. Эта информация стала известна после запроса депутата нижней палаты парламента РФ Оксаны Пушкиной о предоставлении бесплатного места на столичном Троекуровском кладбище для захоронения исполнительницы песен.
Раскрыта настоящая фамилия Юлии Началовой - Алдонина

В обращении было сказано, что 16 марта скончалась популярная певица Юлия Викторовна Началова-Алдонина. Артистка в 2011 году развелась с экс-мужем футболистом Евгением Алдониным, однако не стала менять фамилию. Во время брака у бывших супругов родилась дочка по имени Вера. После официального развода бывшие возлюбленные сохранили хорошие отношения.
Раскрыта настоящая фамилия Юлии Началовой - Алдонина

Стоит напомнить, что 16 марта нынешнего года умерла Юлия Началова. В результате абсцесса у знаменитости остановилось сердце. 21 марта 38-летняя исполнительница песен была похоронена на московском Троекуровском кладбище.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:13

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