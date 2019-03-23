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Volkswagen представит электрический X-Rivaling ID Lounge 16 апреля

Автопроизводитель Volkswagen заявил о том, что в ближайшее время представит X-Rivaling ID Lounge. Электрический кроссовер дебютирует в качестве концепта на автосалоне в Шанхае 16 апреля.
Volkswagen представит электрический X-Rivaling ID Lounge 16 апреля

X-Rivaling ID Lounge окажется флагманским внедорожником в уже анонсированном модельном ряду. Компания Volkswagen заявила о том, что этот автомобиль будет прямым конкурентом Tesla Model X. Производство модели должно начаться в начале следующего десятилетия.

Электрический кроссовер X-Rivaling ID Lounge получит 3 ряда сидений и 7 посадочных мест. Это сделает его самым большим среди уже анонсированных электромобилей этого класса у данного автопроизводителя. До этого Volkswagen успел подтвердить другие свои экологические модели – хэтчбек ID Golf (2020 год), внедорожники ID Crozz и Crozz Coupe (2021 год), минивэны ID Buzz и Buzz Cargo (2022 год) и седан ID Vizzion (2022 год).

Представитель автопроизводителя Юргей Штакман рассказ о том, что компания посчитала представленные два кроссовера недостаточными для удовлетворения спроса в данном сегменте рынка, поэтому приняла решение разработать флагманский X-Rivaling ID Lounge.

Эта новинка выйдет на рынках Китая и США уже в начале следующего года, отметили в Volkswagen. Главная ставка будет сделана на потребителей в Поднебесной, так как там существует серьезный спрос на экологические кроссоверы. В Европе X-Rivaling ID Lounge появится в 2024 году.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:00

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