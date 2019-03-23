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В Подмосковье умерла исполнительница песни «Спят усталые игрушки» Валентина Дворянинова

В Подмосковье умерла 91-летняя советская певица Валентина Дворянинова. Публика хорошо знает ее по исполнению песни «Спят усталые игрушки» в программе «Спокойной ночи, малыши».
В Подмосковье умерла исполнительница песни «Спят усталые игрушки» Валентина Дворянинова

О кончине певицы рассказала ее подруга Ольга Диктович. Дворянинова умерла в одном из частных пансионатов, где проживала последнее время. Прежде она трудилась в МВД и Большом театре в составе хора, являлась вокалисткой Москонцерта и выступала в оркестре Олега Лундстрема. В 60-х ее голос зазвучал в передаче «Спокойной ночи, малыши». Также она с активностью сотрудничала с исполнителями эпохи СССР Андреем Петровым и Андреем Эшпаем. Всю жизнь она прожила в комнате коммунальной квартиры, детей у нее не было, огромных денег певица тоже не заработала. Похороны Дворяниновой пройдут 25 марта на Митинском кладбище.

Ранее сообщалось о смерти оперной певицы из Грузии Цисаны Татишвили. Она гастролировала как по родной стране, так и во многих странах дальнего зарубежья, ее мастерство восхищало многочисленных критиков. Татишвили также занимала пост профессора Тбилисской консерватории, где передавала свои знания и опыт студентам.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 10:37

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