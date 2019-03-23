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Американские эксперты назвали российский Су-57 смертельным противником для F-22

Эксперты The National Interest решили проанализировать технические особенности российского Су-57 и истребителя США F-22 Raptor. После оценки летательных аппаратов на выживаемость американские специалисты назвали разработку россиян смертельным противником для самолета-невидимки.
Американские эксперты назвали российский Су-57 смертельным противником для F-22

В издании говорится, из-за возрастающего напряжения между НАТО и РФ возникает вопрос: смогут ли имеющиеся на вооружении у США истребители-невидимки противодействовать российскому Су-57. Источник указал на главные преимущества истребителя, принадлежащего РФ. Су-57 превосходит американца в дальности полета, маневренности и скорости. По мнению автора материала, F-22 имеет свою существенную особенность - скрытность. Журналисты отметили: если два воздушных судна встретятся, то это будет настоящая битва века.

Благодаря приоритетам и вооружению Су-57 способен обнаруживать и ликвидировать угрозы, несмотря на большие расстояния. Истребитель может быстро реагировать и также быстро отступать во время боев, выиграть которые очень сложно. При сближении с врагом, комбинируя маневренность и инфракрасный поиск, Су-57 становится смертельным противником, заключили специалисты.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:46

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