Американские эксперты назвали российский Су-57 смертельным противником для F-22





В издании говорится, из-за возрастающего напряжения между НАТО и РФ возникает вопрос: смогут ли имеющиеся на вооружении у США истребители-невидимки противодействовать российскому Су-57. Источник указал на главные преимущества истребителя, принадлежащего РФ. Су-57 превосходит американца в дальности полета, маневренности и скорости. По мнению автора материала, F-22 имеет свою существенную особенность - скрытность. Журналисты отметили: если два воздушных судна встретятся, то это будет настоящая битва века.Благодаря приоритетам и вооружению Су-57 способен обнаруживать и ликвидировать угрозы, несмотря на большие расстояния. Истребитель может быстро реагировать и также быстро отступать во время боев, выиграть которые очень сложно. При сближении с врагом, комбинируя маневренность и инфракрасный поиск, Су-57 становится смертельным противником, заключили специалисты.